Marquinhos, difensore e capitano del PSG, non dimentica il suo legame con la Roma. Il brasiliano, in giallorosso solo nella stagione 2012-13 prima del trasferimento a Parigi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a 10 giorni dalla finale di Champions League contro l'Arsenal parlando proprio del suo affetto per il club capitolino e non solo: "Sempre, seguo sempre la Roma. C'è Wesley, che sta giocando e sta benissimo. Verrà in Nazionale anche con noi e mi fa sempre piacere accompagnarli". Poi sul suo italiano e sul Mondiale: "Nello staff di Ancelotti c'è qualche italiano e parliamo un po' di italiano. Ci aspettiamo che un po' di Italia ci tifi, anche per Carlo. Il fatto che l'Italia non partecipi al Mondiale mi ha lasciato un po' triste, è una Nazionale storica ed è un peccato. Magari possiamo portare tutto questo tifo e questa gente appassionata dalla nostra parte".