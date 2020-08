Marquinhos e Paredes titolari: dal 2017 almeno un ex Roma in finale di Champions

Sono ufficiali le formazioni di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco per la finale di Champions League. Nelle fila dei parigini ci sono Marquinhos e Paredes: il difensore brasiliano, adattato a centrocampo da Tuchel, ha giocato 30 partite con la maglia della Roma nel 2012-13; l’argentino ne ha disputate 37 in due stagioni non consecutive tra il 2014 e il 2017. Per il quarto anno di fila, dunque, nell’ultimo atto della coppa europea più importante ci sarà almeno un ex calciatore giallorosso. Marquinhos e Paredes si aggiungono alla lista composta da Pjanic (2017), Salah (2018 e 2019) e Alisson (2019). Con loro avrebbe potuto esserci pure Lamela, che rimase però in panchina nella gara tra Liverpool e Tottenham. L’ultima finale di Champions senza ex romanisti è il derby di Madrid del 2016.

Per quanto riguarda l’Europa League, invece, quest’anno ha festeggiato l’ex ds Monchi, mentre nella scorsa stagione il Chelsea di Rudiger ed Emerson Palmieri (e di Zappacosta e Pedro) vinse contro l’Arsenal (di Mkhitaryan, assente). Nel 2018 arrivò la beffa per Rudi Garcia, con il suo Marsiglia superato dall’Atletico Madrid.