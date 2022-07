Marotta: “Roma è la piazza ideale per Dybala. All’Inter non c’era spazio”

Beppe Marotta ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole su Paulo Dybala: “Si è parlato tanto, è un ragazzo serio, un gran professionista. Ma noi, e l’ho detto in tempi non sospetti, eravamo e siamo a posto in un settore offensivo di grandi valori. Non c’era spazio, non c’era la necessità, poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura. L’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo stretto. Roma credo sia la piazza ideale per lui, per sentirsi un leader. Posso paragonarlo non dico l’erede di Totti però un calciatore che può dare soddisfazioni con le sue giocate e gli auguro ogni bene”.