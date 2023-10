Marotta risponde a Lukaku: “Il dio denaro la fa da padrone. All’Inter era rispettato”

Inter contro Lukaku, nuovo episodio. L'ad nerazzurro Beppe Marotta è tornato a parlare dell'attaccante della Roma, che alcuni giorni fa ha lasciato immaginare una verità totalmente diversa sul suo ritorno sfumato ad Appiano:“Di queste dinamiche di mercato ne ho viste tante e non mi stupisco più. La fiducia a volte può tramutarsi in sfiducia e poi delusione. Nel calcio il Dio denaro fa da padrone, dico che per quanto riguarda l’Inter fa parte del passato recente. Ma è passato, noi guardiamo al futuro. Lukaku sarà libero di dire le sue verità, ci mancherebbe, anche se certe cose non le capisco. Non credo che la panchina nella finale di Champions League possa aver influito nella sua scelta, anche perché c’era da parte nostra riconoscenza, rispetto e fiducia. La polemica è sterile e non vogliamo caderci. In vista della partita contro la Roma so dei tantissimi fischietti, consideriamola una situazione che va gestita bene. Meglio fare il tifo per i nostri calciatori, però capisco che il tifoso ha diritto in maniera civile di criticare", le parole riportate da 'TMW' dal Festival dello Sport in corso a Trento.