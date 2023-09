Marotta: “Le pretendenti allo scudetto sono sempre le stesse. C’è anche la Roma”

L'amministratore delegato dell'Inter ha sottolineato come la corsa per il titolo sia più equilibrata che mai: "Ok i 9 punti in tre partite ma non ci possiamo dimenticare delle altre"

Redazione

La Roma di Mourinho non è di certo partita bene in questo avvio di stagione. Il solo punto conquistato in tre giornate di campionato, ha lasciato l'amaro in bocca. Alla ripartenza dopo la sosta, però, il tecnico portoghese potrà contare su un Lukaku in più. Intervenuto nel corso del Premio Gentlemen Fair Play a Milano, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha detto la sua sulla corsa scudetto: "La griglia delle pretendenti allo Scudetto è la stessa degli ultimi venti-trent'anni. C'è grande equilibrio, ok i 9 punti in tre partite ma non ci possiamo dimenticare di Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.