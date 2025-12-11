Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Marocco, ufficiali i convocati per la Coppa d’Africa: presente anche El Aynaoui

news as roma

Marocco, ufficiali i convocati per la Coppa d’Africa: presente anche El Aynaoui

Marocco, ufficiali i convocati per la Coppa d’Africa: presente anche El Aynaoui - immagine 1
Rimane ora da capire se il centrocampista potrà essere disponibile per la gara contro il Como
Redazione

La Coppa d’Africa si avvicina: il torneo, che quest’anno verrà ospitato dal Marocco, prenderà il via il 21 dicembre. In vista dell’appuntamento, il commissario tecnico Walid Regragui ha reso nota la lista dei giocatori convocati per rappresentare il Paese. Tra i prescelti compare anche il giallorosso Neil El Aynaoui. Rimane ora da capire se il centrocampista potrà essere arruolabile da Gasperini per la gara contro il Como, in programma lunedì 15 dicembre, o se dovrà partire in anticipo per aggregarsi alla sua nazionale.

Leggi anche
Dovbyk in Vaticano: l’incontro con i bambini ucraini salvati da “Bring Kids Back UA”
Atalanta, c’è lesione per Bellanova: salterà il match con la Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA