Marocco, ufficiali i convocati per la Coppa d’Africa: presente anche El Aynaoui

La Coppa d’Africa si avvicina: il torneo, che quest’anno verrà ospitato dal Marocco, prenderà il via il 21 dicembre. In vista dell’appuntamento, il commissario tecnico Walid Regragui ha reso nota la lista dei giocatori convocati per rappresentare il Paese. Tra i prescelti compare anche il giallorosso Neil El Aynaoui. Rimane ora da capire se il centrocampista potrà essere arruolabile da Gasperini per la gara contro il Como, in programma lunedì 15 dicembre, o se dovrà partire in anticipo per aggregarsi alla sua nazionale.
