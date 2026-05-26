Stagione a luci e ombre. Tante ombre, poche luci. Ma il suo momento arriverà. Intanto El Aynaoui si gode la qualificazione in Champions e la convocazione ai prossimi Mondiali. Con il suo Marocco ci sarà, pronto a sfidare i migliori giocatori del mondo. È un punto fermo della Nazionale: rigorista, leader, uomo squadra. Il ct Ouahbi ha deciso di puntare forte su di lui, affidandogli le chiavi del centrocampo. Alla Roma, finora, non le ha mai avute davvero. Ma la prossima stagione può essere tutta un’altra storia. Nel frattempo Neil non si ferma: il focus è tutto sui Mondiali.