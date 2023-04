Marocchi attacca Dybala: “Quando prende la palla a metà campo fa un danno alla Roma”

Giancarlo Marocchi, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra la Roma e l'Udinese. Hanno fatto discutere le sue parole su Paulo Dybala: "Quando c’è fa un errore costante. Viene a prendersi il pallone nella propria metà campo e lì diventa un danno per la squadra. È il migliore nel nostro campionato negli ultimi 20 metri, deve giocare solo lì altrimenti dà fastidio ai centrocampisti". L'argentino ha saltato il match con i friulani per un affaticamento muscolare, ma ci sarà giovedì contro il Feyenoord.