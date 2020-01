Mark Pannes, ex dirigente della Roma che si occupava in particolare del progetto stadio, inizia una nuova avventura. Come riporta il sito del club calcistico dei Vancouver Whitecaps, il manager americano è divento il CEO della società canadese che milita in MLS. Dunque continua l’esperienza nel mondo del pallone dopo aver lavorato nella Capitale dal 2011 al 2016 prima come AD insieme a Fenucci e poi incaricato di seguire l’impianto Tor di Valle.