Mario Rui: “Quinto posto possibile, ce la giochiamo con la Roma”

L’ex Roma Mario Rui, oggi terzino titolare nel Napoli di Gattuso, ha detto la sua a pochi minuti dal fischi d’inizio. Le sue parole:

MARIO RUI A SKY

Gattuso ha trovato le parole giuste per farvi reagire?

Abbiamo parlato di quello che non è andato anche se secondo me non è stata una partita da buttare. Dobbiamo focalizzarci su quello che abbiamo fatto di buono.

E’ attaccabile il quinto posto della Roma?

E’ tutto aperto. Per i primi 4 è difficile. Ce la possiamo giocare con la Roma.