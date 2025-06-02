Ignazio Marino, ex sindaco di Roma e attualmente europarlamentare dei Verdi-Avs, ha pubblicato sui social un video da Pietralata, nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della società giallorossa. Marino si è detto favorevole alla realizzazione del nuovo impianto ma contrario al luogo scelto. Ecco le sue parole: "Come tutti sanno io lo stadio della Roma lo voglio fortemente, infatti lo approvai quando fui sindaco. Tuttavia credo che si debba costruire in un'area abbandonata, e a Roma esistono. Come ad esempio l'area di otto ettari dei Mercati Generali sull'Ostiense, collegata con il tram e la metropolitana. E invece all'improvviso si decide di farlo in un'area verde stupenda, dove dal punto di vista faunistico ci sono animali importanti per il nostro equilibrio ecologico e questo verde meraviglioso".

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