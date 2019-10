A pochi minuti dalla sfida della ‘Dacia Arena’ tra Udinese e Roma, il dirigente bianconero Pierpaolo Marino ha parlato della situazione del tecnico Igor Tudor.

MARINO A DAZN

Partita importante per il futuro di Tudor?

Non è in discussione, la fiducia sul progetto Tudor e la squadra è illimitata. Viaggiano all’unisono, sia i valori della squadra con l’allenatore nella considerazione della proprietà e dello staff dirigenziale.