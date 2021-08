Marino applaude Pinto: “Alla Roma l’oscar del mercato, mi ha sorpreso”

Il dg dell'Udinese ha parlato del mercato giallorosso e della fiducia per la stagione con Gotti

Il cronometro corre e la sessione di calciomercato estiva è ormai finita. La Roma vorrebbe regalare il tanto agognato centrocampista a Mourinho, ma la difficoltà nelle cessioni blocca tutto. Eppure secondo Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, il lavoro dei giallorossi è stato il migliore in questa Serie A. "L'oscar del mercato lo dà sempre il campo, ma se devo pronunciarmi dico la Roma, che mi ha sorpreso, così come l'Inter. Ha perso Lukaku, ma è riuscita a costruire un'intelaiatura che può ancora lottare per lo scudetto", ha detto a 'Sky Sport'. Marino guarda con fiducia anche al campionato della sua Udinese:"Gotti lo abbiamo letteralmente inventato. Ora sta crescendo in maniera esponenziale, con la rosa a disposizione farà la differenza".