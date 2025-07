Marin saluta la Roma: “Grazie per avermi fatto entrare nel calcio, ora vi seguirò da lontano…”

Le sue parole: "Sarò sempre grato per la fiducia riposta in me. Di questi cinque anni, porterò tutti gli insegnamenti ricevuti e molti momenti felici vissuti insieme".

Renato Marin ha deciso di lasciare la Roma. Il portiere italo-brasiliano ha scelto di non rinnovare il contratto con i giallorossi, svincolandosi a parametro zero. La sua carriera proseguirà al PSG, dove lo attende il tecnico Luis Enrique. Nonostante la partenza, Marin ha voluto salutare la Roma con un messaggio emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram, esprimendo gratitudine per la città che gli ha dato l'opportunità di entrare nel mondo del calcio professionistico. Un legame che, pur finendo sul piano calcistico, rimarrà sempre forte. Il futuro di Marin si prospetta quindi lontano dalla capitale, ma il portiere ha voluto lasciare un ricordo affettuoso della sua esperienza alla Roma: "Oggi saluto il club che mi ha permesso di entrare nel mondo del calcio credendo da subito nel mio potenziale. Sarò sempre grato per la fiducia riposta in me. Di questi cinque anni a Roma porterò tutti gli insegnamenti ricevuti e molti momenti felici vissuti insieme. Da lontano tiferò per il successo di tutti. Grazie Roma".