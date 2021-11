Maresca, retrocesso momentaneamente in serie B dopo gli errori in Roma-Milan

L'arbitro napoletano dirigerà le gare di Serie B. Per lui una punizione pesante visti i gravi errori commessi durante il match tra la squadra di Mourinho e quella di Pioli

Fabio Maresca arbitrerà in Serie B. Gli errori commessi dall'arbitro nel match Roma-Milan sono stati talmente gravi che l'AIA ha preso una decisione dura. Le polemiche sollevate da Mourinho e da tutta la società giallorossa non sono rimaste nell'ombra. Gianluca Rocchi aveva ammesso gli strafalcioni del partenopeo, ma sembrava che la linea fosse più morbida. Dopo lo stop per una giornata l'associazione italiana arbitri ha optato per una punizione più dura, che tuttavia non durerà fino a fine stagione. Tra qualche settimana potrebbe tornare ad arbitrare nella massima divisione. Come riporta Sport Mediaset, Maresca si accomoderà in sala VAR, pronto per aiutare Matteo Marcenaro nella direzione della sfida tra Spal e Alessandria prevista per sabato.