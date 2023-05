Marco Rossi: “Sarà una partita secca e con intensità. In Ungheria tifano Roma”

Il commissario tecnico dell'Ungheria ha detto la sua sul match di domani che vedrà protagonisti giallorossi e spagnoli: "Credo che come tutte le finali potrebbe essere una partita non spettacolare"

Il commissario tecnico della Nazionale Ungherese, Marco Rossi, ai microfoni di SkySport, è intervenuto per presentare la sfida di domani tra Roma e Siviglia, che si giocherà proprio a Budapest. Per Rossi, da italiano, la scelta su chi tifare è abbastanza semplice ma è convinto che anche l'Ungheria sarà dalla parte dei giallorossi. Ecco le sue parole:

Cosa si aspetta da questo Siviglia-Roma? "Credo che come tutte le finali potrebbe essere una partita non spettacolare, anche se abbiamo visto la finale tra Argentina e Francia che è stata di uno spettacolo unico. Prevedo intensità, verticalità e ricerca della profondità più che la gestione del possesso".

Per Mourinho è la sesta finale europea, per Mendilibar è la sua settima partita di sempre in Europa. Come si affronta questa sfida contro un tecnico come il portoghese? "Quando giochi contro allenatori così sai che un fattore a loro vantaggio può essere la sagacia tattica e l'esperienza di cui dispone. Poi cerchi di fare del tuo meglio, sai che la storia non conta e questo vale sia per i club che per gli allenatori. È una partita secca e può essere decisa da tanti fattori".

C'è una favorita tra le due? "Non vorrei portare sfortuna alla Roma, dirò semplicemente da italiano che pur non essendo loro tifoso non posso che sperare per loro e per l'Italia. Mi auguro che possano vincere e sono convinto che molti ungheresi che amano l'Italia e il calcio italiano saranno dalla nostra parte".

Restando in tema Italia, Spalletti ha ufficializzato il suo addio al Napoli. Quale può essere secondo lei il migliore per sostituirlo? "È difficile, se si da un giudizio rischia di fare la parte dei tifosi che non sanno come sono andate le cose. Per conoscere bene questi allenatori bisogna vedere come lavorano. De Laurentiis ha dimostrato con i fatti che il suo Napoli è diventato il migliore della storia partenopea".