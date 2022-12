Marciniak: “Dybala mi ha ringraziato come se avessi segnato il rigore decisivo”

Szymon Marciniak, tornato in Polonia dopo aver arbitrato la finale del Mondiale, in conferenza stampa ha rivelato alcuni dettagli riguardanti proprio l'ultimo atto di Qatar 2022. In particolare ha parlato di un episodio legato anche a Paulo Dybala, euforico dopo la vittoria: "Dopo la partita, all'improvviso Dybala si è lanciato su di me. Ha iniziato a ringraziarmi come se avessi segnato il rigore decisivo". Poi su Mbappé, sconsolato per la sconfitta nonostante la tripletta realizzata ha invece aggiunto: "Mi ha abbracciato inaspettatamente. Era molto triste e deluso per la sconfitta, è stato un gesto molto umano. L'ho abbracciato anche io e ho cercato di confortarlo, gli ho detto che è un giocatore eccezionale che ha vinto il Mondiale quattro anni fa".