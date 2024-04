Marcenaro e la profezia di Mourinho: “Emotivamente instabile. Ammonirà dopo 10 minuti”

Profetico, come spesso gli capita. A rileggere le parole di Josè Mourinho sull'arbitro Marcenaro viene un sorriso amaro. Lo Special One alla vigilia di Sassuolo-Roma dello scorso dicembre era andato giù duro prima su Berardi colpevole di comportamenti scorretti, poi proprio sul fischietto che ieri ha negato il rigore alla Roma e ammonito il diffidato Ndicka. "L'arbitro mi preoccupa. Lo abbiamo avuto tre volte come quarto uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello. Domani sicuramente Mancini prenderà un cartellino giallo dopo 10’ e salterà la gara con la Fiorentina (era diffidato, ndr)”. Ce ne sono voluti 11 ieri per ammonire Ndicka per trattenuta su Krstovic. Il difensore ivoriano salterà il derby con la Lazio per questo. A seguito di quelle parole di aprì una indagine federale.