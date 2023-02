Marcelo elogia Mourinho: “Mi ha cambiato. I suoi discorsi sono i migliori”

Il pensiero del terzino brasiliano sullo Special One: "E' specializzato nell'entrare nella tua testa. Mi ha cambiato in termini di aggressività, combattività"

Marcelo ha lasciato l'Olimpiacos ed è tornato a Casa, al Fluminense. Il terzino sinistro si è raccontato in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca nella quale ha parlato anche di José Mourinho: "I discorsi migliori sono quelli di Mourinho, un allenatore specializzato nell'entrare nella tua testa". Queste le prime parole del brasiliano che rispondeva alla domanda su quali fosse gli allenatori migliori che ha avuto in carriera. Poi la conclusione sempre sullo Special One: "Mi ha cambiato in termini di aggressività, combattività".