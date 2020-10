Maradona compie 60 anni, gli auguri di Totti: “Buon compleanno Diego!” – FOTO

È un giorno speciale per Diego Armando Maradona. L’ex campione argentino oggi compie 60 anni e da questa mattina i social sono ovviamente tappezzati di messaggi di affetto verso il ‘Pibe de Oro’, che taglia un traguardo importante in un momento così delicato. Non potevano mancare di certo anche gli auguri di Francesco Totti, che con Maradona ha sempre avuto una stima e un feeling speciali: “Buon compleanno Diego!!!”, il messaggio da 10 a 10. In questi anni tanti sono state anche le dichiarazioni sentite tra Francesco e l’argentino, che ha definito l’ex capitano della Roma “il migliore mai visto”. Per Totti “immenso” era Maradona. Un rapporto in ogni caso forte, pur a distanza, testimoniato anche dal messaggio di cordoglio inviato di recente da Diego a Francesco per la scomparsa di papà Enzo.