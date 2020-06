Manolas compie 29 anni: gli auguri social di Zaniolo – FOTO

Kostas Manolas compie 29 anni. Tra i tanti messaggi di auguri arrivati al difensore greco c’è anche quello dell’ex compagno di squadra Nicolò Zaniolo, che su Instagram ha dedicato un pensiero all’attuale centrale del Napoli. Tra le Stories del centrocampista della Roma si vede una foto dei due calciatori in maglia giallorossa, con la scritta “Tanti auguri Kostas”. I due hanno militato nella rosa capitolina nella scorsa stagione, e nonostante il trasferimento di Manolas sono rimasti in ottimi rapporti. Stavolta nessun indizio di mercato: a differenza del post in cui Juan Jesus invitava Nainggolan a tornare alla Roma, in occasione del compleanno del difensore brasiliano, Zaniolo si è limitato a fare gli auguri al numero 44. Con la speranza magari di riuscire ad affrontarsi nella gara del 5 luglio prossimo al ‘San Paolo’, anche se non sarà facile per Nicolò tornare in campo per quella data.