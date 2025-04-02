Uno dei prospetti più interessanti della Roma Primavera è sicuramente Mattia Mannini, che da poco ha rinnovato il suo contratto con i giallorossi. Il classe 2006, è stato intervistato da Radio Serie A dove ha parlato del suo legame con Niccoló Pisilli. Ecco le sue parole.

“Niccolò è un amico vero, siamo molto legati. Inoltre abbiamo vissuto parecchie battaglie insieme sul campo. Glielo dico sempre, sono davvero orgoglioso di lui per quello che sta facendo e felice con tutto il cuore. Gli auguro il meglio. Chissà, magari ci ritroveremo”.

Poi andrete a fare aperitivo per festeggiare?

“Sì, l'obiettivo è quello. Ovviamente paga lui!”.