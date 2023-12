Mannini: “L’esordio è un’emozione unica. Voglio che sia l’inizio di una lunga storia”

Cosa serve per continuare questo percorso. "Sicuramente l'umiltà che è alla base di tutti e la voglia di non accontentarsi mai. Bisogna sempre spingere al massimo e lavorare ogni giorno sempre di più"

Una dedica per questo esordio. "Voglio ringraziare il mister, la società e tutto lo staff. Tutte le persone che mi hanno seguito da quando sono nato fino ad oggi. Voglio ringraziare anche la mia famiglia che oggi è quei, nonostante non sia di Roma. Ci hanno creduto anche più di me e per fortuna è successo".