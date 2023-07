Maneskin, Damiano si prepara al concerto dell’Olimpico con la maglia della Roma

Dopo la straordinaria prima serata di ieri, i Måneskin sono pronti a bissare il loro successo allo stadio Olimpico di Roma. La band, infatti, sarà in concerto per la sua seconda tappa nella città che li ha visti crescere e lanciarsi nella grande musica. Prima di salire sul palco, l'iconico frontman Damiano ha voluto portarsi con sé un po' di romanismo. Come dimostrato dalle stories su Instagram, infatti, il cantante di fede giallorossa si è messo in posa con indosso la nuova maglietta della Roma targata Adidas e accendendo l'attesa per l'esibizione: "Pronti per la seconda notte a Roma".