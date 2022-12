Maneskin, Damiano in concerto ad Atlanta con la sciarpa della Roma

Dopo il botta e risposta con la Lazio per una battuta sui social, Damiano, frontman dei Maneskin, non ha smesso di mostrare al mondo la sua fede giallorossa. Ieri la band romana si è esibita in concerto ad Atlanta (Georgia), in una delle tappe del loro tour negli Stati Uniti e il cantante è stato immortalato con al collo la sciarpa della Roma, che gli è stata lanciata da una ragazza presente sotto il palco. Questo è solo l'ultima rivendicazione del suo tifo sfegatato per la Roma. Damiano infatti è stato spesso fotografato con la maglia giallorossa indosso, oltre ad esser stato avvistato in Curva Sud, parte più calda del tifo romanista, durante la partita di campionato contro il Napoli dello scorso 23 ottobre.