Maneskin, Blanco e Mengoni: chi tifa Roma vince Sanremo

“Chi tifa Roma non perde mai” recitava uno storico striscione della Curva Sud al Bentegodi di Verona. Dopo ieri sera la certezza è che chi tifa Roma vince Sanremo. Per il terzo anno di fila il Festival ha visto un tifoso giallorosso trionfare. Marco Mengoni, nato a Ronciglione, ha alzato il premio e ha dominato in classifica in tutte le serate. Tra i partecipanti anche Ultimo e Leo Gassman sono tifosi della Roma e nella serata delle cover la delegazione giallorossa sul palco dell'Ariston era formata anche da Alex Britti, Lorella Cuccarini, Michele Zarrillo e Noemi. Nel 2021 a vincere il Festival da romanista era stato il turno dei Maneskin, mentre l’anno scorso Blanco trionfò in coppia con Mahmood. “Tifo per la Roma. La mia famiglia è romanista da generazioni e generazioni”. Queste le parole del cantautore nel 2019.