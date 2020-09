Mandzukic al Fenerbahce: si era offerto alla Roma

Giornata caldissima per gli attaccanti. Mentre proseguono le trattative tra Roma, Napoli e Juventus che porterebbero Arkadiusz Milik in giallorosso ed Edin Dzeko in bianconero, spunta l’accordo tra Mario Mandzukic e il Fenerbache. Il croato, attraverso il suo entourage, nel mese di agosto si era proposto anche alla Roma, che però ha deciso di puntare su un un profilo più giovane. Dopo l’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail, dunque, nel futuro dell’ex juventino c’è la Turchia: come riporta “Fanatik”, sarà infatti Manduzkic, e non il connazionale Nikola Kalinic, a sostituire Muriqui, passato alla Lazio.