Mandragora, rottura del legamento crociato. Zaniolo: “Ti sono vicino” – FOTO

Grave infortunio in casa Udinese: Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro nella gara di ieri contro il Torino. Il centrocampista bianconero era stato anche accostato alla Roma in un eventuale scambio con la Juventus (che avrebbe riacquistato il giocatore) interessata a Bryan Cristante. La notizia dell’infortunio è arrivata subito a Zaniolo che utilizza i propri social per mandare un messaggio al centrocampista: “Ti sono vicino Rolly. So cosa si prova in questi momenti. In bocca al lupo per tutto”.