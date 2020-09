Mancini: “Zaniolo avrà tempo di recuperare per l’Europeo. Per noi è importante”

Presente ad Amatrice in occasione dei premi intitolati a Manlio Scopigno e Felice Pulici, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato, tra le altre cose, anche di Nicolò Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni:

Ieri ha parlato con Zaniolo? Era in tribuna anche lui all’Olimpico.

No, non l’ho visto.

Come vedi il suo recupero anche in vista degli Europei?

Ho parlato con lui dopo l’intervento, stava bene, anche moralmente. È un ragazzo giovane, purtroppo è stato un po’ sfortunato. Avrà il tempo di recuperare, perché comunque con i tempi ci siamo. Lui tra febbraio, marzo e aprile può essere pronto, quindi avrà il tempo per recuperare per gli Europei. Per noi è un giocatore importante perché ha qualità, forza fisica e può ricoprire diversi ruoli. È un giocatore importante per il futuro della Nazionale.