Mancini: “Vincere senza mollare mai, questa deve essere la strada”

Il difensore con un post social: "Questo inizio di stagione deve segnare la nostra strada"

Gianluca Mancini sempre più leader dello spogliatoio della Roma. Dopo la vittoria con il Trabzonspor ha detto la sua con un post su Instagram: "L’inizio di stagione che deve segnare la nostra strada: vincere senza mollare, mai. Avanti Roma!". Ieri l'ex Atalanta non è stato perfetto sul gol subìto, ma si è poi fatto perdonare con il colpo di testa che ha fatto nascere il gol del 2-1. Per Mourinho è un punto fermo della rosa, lui vuole crescere ancora e portare la Roma in alto. E a settembre si tornerà a parlare di rinnovo, perché i Friedkin ci puntano e vogliono blindarlo.