Mancini, viaggio di nozze sulla neve: il difensore si rilassa a Madonna di Campiglio – FOTO

Gianluca Mancini è in vacanza con la moglie Elisa a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, per trascorrere in montagna gli ultimi giorni di relax. Il 30 dicembre il difensore giallorosso e il resto della squadra sono attesi a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, sotto la guida di Fonseca, per preparare le partite contro Torino e Juventus. Come testimonia una storia sul suo profilo Instagram, in attesa di rientrare nella capitale, Mancini coglie l’occasione di rilassarsi sulla neve in compagnia di sua moglie e nello stesso resort che vede tra i suoi ospiti anche Fedez e Bonucci.