Mancini su Davis, Bergonzi e Di Livio sicuri: “Mai fallo, l’attaccante gli va addosso”

Tra gli episodi più controversi, forse l'unico, della partita di ieri tra Udinese e Roma, c'è senza dubbio la punizione che ha portato al gol decisivo dei friulani. Il fischio di Sacchi è arrivato per un contatto tra Gianluca Mancini e l'attaccante bianconero Davis. Secondo Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A ora consulente 'Rai Sport', nel corso de 'Il Processo al 90°' ha detto la sua sul fatto: "Mancini non commette nessun fallo perché guarda il pallone e non sposta mai la gamba sinistra, la punta sul terreno e Davis gli va addosso. Non c'è nessun fallo e Gasperini aveva ragione a protestare". In studio è d'accordo con lui anche Angelo Di Livio:"Questo non è mai fallo. Andiamo avanti così..."