Mancini-Smalling insuperabili: sono nella Top 11 dell’ultima giornata di Serie A

Dietro non hanno sbagliato quasi niente, davanti si sono trasformati in attaccanti navigati e hanno dato il via alla vittoria della Roma contro il Brescia. Chris Smalling e Gianluca Mancini sono stati protagonisti indiscussi dell’ultima giornata, tanto che il portale di statistiche WhoScored li ha inseriti nella Top 11, con l’inglese che ha ottenuto addirittura un rating di 9,7. Con loro in difesa ci sono Cuadrado e De Sciglio, con Szczesny in porta. A centrocampo Ramirez, Vecino, Kulusevski e Biraghi mentre in attacco la coppia della Juventus Dybala-Higuain.