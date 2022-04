Mancini: “Siamo consapevoli della nostra forza. Pensiamo al Leicester”

Le parole del difensore: “ Tra le gare giocate con l’Inter questa è sicuramente la migliore anche se il risultato dice 3-1”

Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di Roma TV. Ecco le parole del difensore giallorosso:

Mancini a Roma TV+

“In queste partite gli episodi fanno la differenza, non mi entra quest’anno. Sicuramente posso fare meglio, a volte esce di poco o fanno miracoli i portieri. Era una buona occasione per passare in vantaggio. Il gol dell’Inter non ci sarebbe stato, siamo consapevoli della nostra forza e di quello che abbiamo messo in campo nelle ultime partite. Oggi abbiamo preso due gol di ripartenza. Pensiamo a giovedì alla partita importante di Conference”.

E’ cambiata tanto la Roma dall’ultima gara a San Siro? “Tra le gare giocate con l’Inter questa è sicuramente la migliore anche se il risultato dice 3-1. Come detto i primi 30 minuti abbiamo dimostrato il nostro valore. La prima occasione l’abbiamo avuta noi e la partita sarebbe cambiato. Queste partite ci fanno crescere come gruppo. L’Inter sono 4 anni che fa la Champions e lotta per il vertice. Noi abbiamo intrapreso un percorso con il mister. Ci sono alti e bassi però dentro lo spogliatoio e in campo vedo una Roma unita. Dobbiamo finire al massimo questo campionato”.

La Roma non sembra stanca. “Quando arrivi fino in fondo alle competizioni europee giochi più degli altri però stiamo bene fisicamente e lo dimostriamo in campo fino all’ultimo cerchiamo di dare il massimo. Questo ci fa onore e ci da consapevolezza di stare bene e di lottare ogni minuto”.