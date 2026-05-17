Novanta metri di corsa sotto il sole di mezzogiorno per prendersi l’abbraccio della sua gente. Gianluca Mancini, nel derby delle 12, ha riscritto la propria storia e quella della stracittadina. Il difensore giallorosso è stato il grande protagonista della sfida, trascinando la Roma con una doppietta di testa che ha regalato alla città una vittoria dal sapore speciale. Nel primo tempo ha raccolto alla perfezione il corner battuto da Pisilli, svettando sopra tutti e superando Furlanetto per il vantaggio romanista. Poi il bis, ancora di testa, stavolta sul calcio d’angolo disegnato da Paulo Dybala. Due colpi ravvicinati, pesantissimi, che lo consegnano alla storia del derby: come riportato da Opta, nessun difensore prima di lui era mai riuscito a segnare una doppietta nella stracittadina. Dopo il derby vinto con De Rossi in panchina, Mancini torna ancora una volta uomo simbolo della vittoria romanista. Ora si gode una giornata che porta il suo nome. Roma è giallorossa. E questa vittoria ha la firma indelebile di Gianluca Mancini.