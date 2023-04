Mancini sì e il Feye no: prima irride Gimenez, poi saluta. Delirio sui social

“Oh ciao eh”. Fatto con ironia, ma con la faccia che invita a non replicare. Tra le tante immagini iconiche della serata di ieri ce ne è una che riassume in un solo gesto tutta la goliardia romana e la sana arroganza da sbattere in faccia di fronte a chi ha provato a provocare per tutta la partita. Gianluca Mancini, l’altro capitano di questa Roma dagli attributi quadrati, ieri si è preso centinaia di tag sui social. Prima per come ha scansato l’intervento assassino di Gimenez. Sembrava Mario Brega a Via Veneto, e sapete di che stiamo parlando. Poi poco prima del fischio il sorriso da Dandi a Paixao che già cullava il sogno di diventare l’eroe di Rotterdam. Gesti poco sportivi? Smettiamola con i moralismi. E concentriamoci sulla crescita di Mancini che nel 2023 si è messo appena dietro Smalling come continuità di rendimento. L’ex atalantino è diventato una colonna della spogliatoio ricordando a Mourinho quel Materazzi del Triplete. In grado di rimettere in riga chi esce dal perimetro, ma pure di assumersi le responsabilità. Il gol alla Juve è la copertina, ma in mezzo ci sono tante pagine colorate a tinte forti che ne fanno oggi uno dei migliori centrali della serie A. Manca solo che se ne accorga l’altro Mancini. Ma in fondo a noi va bene anche così. “Ciao eh”.