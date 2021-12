Mancini: “Sei mesi con Mourinho senza mai giocare, ma è stata colpa mia”

Il brasiliano: "La mia Roma sapeva attaccare, difendere, tutti noi giocavamo a memoria, è stato un periodo molto divertente”

Il doppio ex di Roma e Inter Amantino Mancini ha parlato in vista del match di sabato. Queste le sue parole a Sky Sport:

Perché all’Inter non ti sei ripetuto? “Difficile dirlo, dopo tanti anni alla Roma ho fatto sei mesi all’Inter con Mourinho. Magari non stavo bene con la testa, l’Inter aveva grandissimi calciatori. Non sempre è colpa dell’allenatore, se non ho giocato con Mourinho è stata colpa mia”.