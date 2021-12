Mancini: “Se Spinazzola torna a gennaio può essere in condizione per i playoff”

Il ct della Nazionale spera di recuperare il terzino della Roma per gli spareggi prima del Mondiale. E sugli oriundi: "Valutiamo, ma se siamo al completo con questo gruppo possiamo fare bene"

Roberto Mancini rilancia. Il ct della Nazionale, nell'ambito di una serata evento a Jesi in memoria di Gianni Rossetti che per oltre vent'anni è stato presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche, ha parlato degli spareggi che attendono gli Azzurri a marzo: "Abbiamo tre mesi per prepararci bene, è importante arrivarci con tutti i giocatori dell'Europeo e quelli che già fanno parte della Nazionale in buona forma. In questi mesi - le parole riportate dall'Ansa - abbiamo avuto troppe assenze e poi ci sta pure di vivere momenti di difficoltà, anche questo è il bello del calcio e dello sport in generale".