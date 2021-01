Mancini: “Se mi chiamasse la Lazio andrei ad allenarla, sono un professionista”

Tempo di ricordi, di amarcord ma anche di attualità per Amantino Mancini. L’ex calciatore giallorosso ha presentato il derby della Capitale direttamente da Sky Sport, facendo un punto della situazione in casa Roma: “Mkhitaryan è un giocatore tecnico, veloce a cui piace puntare l’uomo. Mi assomiglia per caratteristiche, ma io sono unico! Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro con la Lazio, grazie soprattutto al modulo che gli dà equilibrio. La Roma dovrà essere attenta e cattiva, ma Fonseca sta lavorando molto bene con questa squadra. I giallorossi sono favoriti perché stanno attraversando un momento di maggiore solidità. Il derby però rimane sempre una partita particolare, che di solito viene portata a casa da chi riesce a essere più concentrato. Se mi dovesse chiamare la Lazio? Andrei ad allenarla perché sono un professionista”.