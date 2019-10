All’indomani del pareggio tra Roma e Gladbach è ancora tanta l’amarezza in casa giallorossa per il rigore inesistente concesso ai tedeschi. L’obiettivo ora è ripartire già domenica nella sfida dell’Olimpico contro il Milan e Mancini prova a suonare la carica. “La voglia di dare tutto per questa maglia . Sempre pronti a lottare, nonostante tutto” scrive su Instagram il centrale giallorosso che ieri è stato schierato a centrocampo da Fonseca vista l’emergenza in mediana.