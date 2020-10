Il ct Mancini: “Peccato che El Shaarawy non sia tornato in Italia. Cristante è stato bravo”

E’ un Roberto Mancini soddisfatto, quello che risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa successiva al 6-0 sulla Moldavia. Il ct della nazionale si è soffermato anche sulle prestazioni dei singoli; queste le sue dichiarazioni:

C’è un nuovo centravanti, andato subito a segno. Uno perso nella Muraglia Cinese come El Shaarawy. C’era la necessità di verificare i singoli?

Tutti sono dei bravi ragazzi, El Shaarawy è lì perché se lo merita. È peccato che non sia tornato in Italia, gli avrebbe fatto bene. Cristante è stato bravo, Caputo ha debuttato e ha fatto gol, può essere felice. Lo stesso vale per Berardi, Lazzari e altri. Sono ragazzi per bene e bravi giocatori.