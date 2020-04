Mancini: “Orgoglioso di essere alla Roma, sta facendo tanto per battere il coronavirus” – LIVE

Gianluca Mancini, arrivato in estate alla Roma, parla attraverso la diretta Instagram organizzata dal club. Dalla situazione di Bergamo, dove giocava fino allo scorso anno, al momento che sta vivendo nella Capitale: tanti argomenti trattati dal difensore giallorosso. Queste le sue parole:

Come stai?

Tutto bene, stiamo a casa.

La Roma non si sta limitando ad aspettare, sta facendo la sua parte per aiutare il più possibile con tante iniziative.

Io personalmente e da parte dei miei compagni posso dire di essere molto orgoglioso della società. E’ assurdo questo coronavirus e sapere di aver al nostro fianco una società che non si ferma, ma li aiuta come con Spallanzani, mi rende felice di far parte di questa società.

Quanto ti manca il calcio?

Ci manca tanto. Io sono un amante e menomale che su Sky fanno vedere tante gare. Mi manca lavorare sul campo, manca la quotidianità. Non siamo abituati a stare a casa. Ogni tanto riesco a dare due calci al pallone in giardino, ma non è uguale. In casa scopriamo cose nuove. Io ho mia moglie che non è abituata a stare con me 24 ore su 24″.