Mancini: “Oltre al gol il Napoli non ha fatto un tiro. La sconfitta ci stava stretta”

Sei l'accompagnatore del player of the match? "Mi fa molto piacere quando i miei compagni vincono questo premio perché vuol dire che portiamo a casa i risultati. Mi fa molto piacere per Angel ma l'ho già fatto e sono felicissimo".

Ora ci si concentra sulle coppe. "Il gruppo c'è, l'ho detto tante volte. Nei momenti difficili il gruppo è sempre stato unito e non è scontato. Quando le cose vanno male state uniti come lo eravamo è una cosa bella. Ora le cose stanno andando meglio, oggi il mister ha fatto delle rotazioni perché crede in tutti. Abbiamo giocato contro la prima della classe e fatto una partita buonissima. Tante occasioni, loro hanno segnato su un errore mio e di Mile, giocando a volte a 3 o 4 ci sono delle letture da fare meglio. A parte quello il Napoli non ha mai fatto un tiro, noi abbiamo creato tanto e perdere ci stava veramente molto stretto".