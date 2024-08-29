Gianluca Mancini ha smentito la notizia su una sua presunta lite con Daniele De Rossi dopo Cagliari-Roma. Il difensore giallorosso con una storia su Instagram ha respinto le accuse. Secondo la ricostruzione di Repubblica il difensore giallorosso aveva messo in discussione la scelta del mister di schierare Zalewski al posto di Dybala. Queste le sue parole: "Mi dispiace molto leggere la ricostruzione di oggi su Repubblica. Non ho mai messo in discussione le scelte degli allenatori e non intendo farlo. Non c'è stata alcuna discussione con il mister. La Roma è una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto e siete pregati di fare lo stesso, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla Roma. Siamo dispiaciuti per questo avvio di stagione, ma siamo uniti e concentrati per la partita di Torino. Forza Roma".