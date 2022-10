Mancini: “Mi aspetto tanto da Zaniolo. Il ritorno in Nazionale dipende da lui”

Le parole del ct azzurro: "Credevo in lui quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B"

Roberto Mancini è tornato a parlare di Zaniolo. Il commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport nella trasmissione "A tutto calcio", in particolare ha parlato dell'esterno giallorosso, non convocato per le ultime partite dell'Italia: "Zaniolo in Azzurro? Dipenderà da lui, dipende sempre da noi stessi, io ci credevo quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B. Il tempo passa, è un attimo, mi aspetto che faccia tanto per le potenzialità che possiede".