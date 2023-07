Mancini, maschera sul volto e sospetta frattura: potrebbe saltare l’amichevole

Gianluca Mancini è uscito malconcio dall'ultima amichevole contro il Braga. Ha giocato soltanto il primo tempo del match, ma questi 45 minuti gli hanno procurato un infortunio al volto costringendolo a dover indossare nei successivi allenamenti una maschera protettiva. Come riportato da Il Messaggero, si sospetta una frattura per il difensore, e quindi probabilmente salterà la prossima amichevole contro l'Estrela Amadora per precauzione. Ancora non ci sono certezze circa la gravità dell'infortunio, ma grazie alla protezione potrebbe comunque essere a disposizione di Mourinho per i prossimi impegni (esclusa quello di domani previsto alle ore 21 italiane)