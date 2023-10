Mancini: “L’importante erano i tre punti. Dopo Genova ci siamo fatti delle domande”

Dopo Genova siete migliorati. Qualche volta gli schiaffi fanno bene? "Sì, sono d'accordo. A Genova è stata brutta dal primo al 90esimo. Quando torni a casa rifletti, ognuno di noi si è fatto qualche domanda. Abbiamo qualità con grandi calciatori ma la voglia di andare oltre l'ostacolo non deve mai mancare. Poi i giocatori davanti hanno qualità. Dovevamo fare meglio e lo abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così".

Perché fate fatica con le grandi? "Domenica sarà tosta, affrontiamo la squadra più forte del campionato. Hanno tanti giocatori e cambi. Rispetto all'anno scorso, le squadre sulla carta come noi o l'Inter hanno avuto difficoltà. L'anno scorso abbiamo vinto a San Siro, pareggiato con il Milan. Nei big match i dettagli fanno la differenza. Bisogna limare gli errori e segnare in quelle occasioni che hai".

