Mancini, lider maximo e capitan futuro. Sogna la Champions per la prima volta

Grinta, attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. Questo e non solo è Gianluca Mancini che ormai è a tutti gli effetti un 'lider maximo' (concedeteci il gioco di parole con Max Allegri). Con il possibile addio di Lorenzo Pellegrini è destinato a diventare il capitano della Roma del prossimo anno. Ma già in questa stagione è sceso in campo dal 1' con la fascia al braccio ben 18 volte. Contro l'Atalanta ha lottato come un leone ed è stato elogiato dai tifosi per 'aver messo in riga Zaniolo'. Gianluca è cresciuto sotto l'aspetto tecnico grazie a Ranieri che lo ha spostato al centro della difesa. Sempre titolare con Sir Claudio come già era successo con Mourinho , De Rossi e Juric (nonostante la lite al 'Franchi'). La solidità della Roma è anche merito suo oltre che di Svilar. Nelle ultime 12 partite di campionato la Roma ha subito solamente tre gol.

Mancini, il sogno Champions passa da Bergamo

Mancini è a Roma dal 2019, ma non è mai riuscito a fare il suo esordio in Champions League. L'aveva conquistata con la maglia dell'Atalanta ma aveva scelto i giallorossi in estate. Lunedì la sfida del Gewiss Stadium rappresenta uno snodo fondamentale per la rincorsa al quarto posto. I giallorossi vanno a caccia del ventesimo risultato utile di fila e sperare che la Juventus non vinca contro la Lazio sabato alle ore 18. Mancini guiderà la difesa nello stadio che è stato casa sua per due stagioni. E ritroverà Gasperini che considera una sorta di maestro: "È stato il mio primo allenatore in Serie A. Con lui ho capito l’importanza dell’allenamento. Grazie a lui ho compreso che per stare a certi livelli bisogna essere professionisti sia dentro che fuori dal campo".