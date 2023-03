Mancini, la tenera dedica a Spinazzola: “Compagno nel campo e nella vita”

Oggi Leonardo Spinazzola compie 30 anni. L'esterno della Roma, che ora è in ritiro con la Nazionale, festeggia questo compleanno lontano da Trigoria e lontano da casa, ma non per questo le persone più care gli stanno facendo mancare il loro amore. Questa mattina la bellissima dedica della moglie Miriam, poi il tenero messaggio di Gianluca Mancini. I due infatti non sono solo compagni di squadra, ma amici fraterni. "Tanti auguri per i tuoi primi 30 anni amico mio!! Per i prossimi ti porto a Las Vegas. Ti voglio bene compagno nel campo e nella vita sempre!!", le parole scritte dal difensore a Spinazzola su Instagram. "Allora aspetteremo i prossimi", risponde Leo in attesa quindi del viaggio in America.