Mancini: “La partita con il Siviglia sarà molto aperta. Sono due squadre forti”

Il tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, non può che essere contento dell'approdo di ben tre squadre di Serie A nelle finali europee. Il commissario tecnico, in occasione del progetto "Valori in rete" si è espresso anche su quella che sarà la sfida che vedrà impegnata la Roma contro il Siviglia: "Roma-Siviglia sarà una gara molto aperta, si affronteranno due squadre forti". Un po' di malcontento, però, è stato espresso per le date delle finali: "Sono contento per le tre italiane, ma avrei preferito che le date delle finali fossero diverse, così da dare alla Nazionale, che si prepara a giocare due gare importanti in Nations League, la possibilità di preparare le partite con qualche giorno di lavoro in più”. Infine un augurio a Fiorentina, Inter e Roma, per gli impegni importantissimi che le aspettano: "Le squadre italiane possono puntare a tre vittorie, ma ovviamente non sarà semplice”.